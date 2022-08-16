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Общество16 августа 2022 0:45

Амурские семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, отправятся в «Поход за здоровьем»

Проект с таким названием реализовывают при поддержке Фонда Президентских грантов
Василина ВАСИЛЬЕВА

Организовать доступный активный отдых для семей предложил «Клуб конного туризма «КонТур». Благодаря победе их проекта во втором конкурсе Фонда Президентских грантов для родителей и их детей с ограниченными возможностями здоровья из районов области организуют пять заездов выходного дня.

Программа каждого заезда имеет туристическое и рекреационное направление. Заезд будет длиться два дня (суббота/воскресенье) с размещением участников на ночевку на ближайшей базе отдыха.

Заезды будут включать в себя конно-пеший поход по «Маршруту здоровья» в поселке Моховая падь, индивидуальные занятия по развивающей верховой езде (для здоровых членов семьи) или иппотерапии (для детей с ОВЗ), греблю на байдарке – каноэ.

Кроме этого, запланированы групповые игры по методике Семейной Мягкой Школы, групповой психологический тренинг с использованием методов арт-терапии и йога.

Проект «Поход за здоровьем» стал одним из лучших в направлении «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». На его реализацию амурчане выиграли почти полмиллиона рублей грантовой поддержки. Общая стоимость проекта более 700 тысяч рублей.

Клуб конного туризма «КонТур» ежегодно выигрывает гранты различных уровней на реализацию своих проектов. В прошлом году общественники воплотили в жизнь проект под названием «Человек и лошадь – путь к здоровью», победив в конкурсе социально значимых проектов областного министерства здравоохранения. Сначала бесплатные конные экскурсии в посёлке Моховая Падь проходили с учениками 6-7 классов. Во время второго этапа верховой ездой занимались многодетные, малообеспеченные семьи.

Годом ранее коневоды при поддержке амурского минздрава реализовали другой социальный проект - «Я/Мы любим ЗОЖ и лошадей». В ходе него многодетные и малообеспеченные семьи пообщались с психологом, разобрали основы здорового образа жизни, посетили арт-терапию и отправлялись в конно-пеший поход.

Еще один проект «КонТура» в 2020 году - «Поход за здоровьем». В рамках каждого двухдневного заезда для семей проводились различные мероприятия: пешие походы по пересечённой местности, занятия по методике Семейной Мягкой Школы, творческие мастер-классы, развивающие занятия верхом на лошадях и т.д.

Напомним, Фонд президентских грантов во втором конкурсе 2022 года поддержал шесть проектов амурских общественников. Социально ориентированные некоммерческие организации Амурской области в рамках второго конкурса Президентских грантов получат почти 4,5 миллионов рублей грантовой поддержки.

Проекты-победители амурчан направлены на работу с детьми-инвалидами и ребятами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, поддержку талантливой молодёжи, развитие туризма и пропаганду здорового образа жизни.

В первом конкурсе Фонда Президентских грантов 2022 года поддержку получили четыре амурских проекта. Они направлены на охрану окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, а также поддержку в области науки, образования и просвещения.