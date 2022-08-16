Амурские семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, отправятся в «Поход за здоровьем»

Организовать доступный активный отдых для семей предложил «Клуб конного туризма «КонТур». Благодаря победе их проекта во втором конкурсе Фонда Президентских грантов для родителей и их детей с ограниченными возможностями здоровья из районов области организуют пять заездов выходного дня.

Программа каждого заезда имеет туристическое и рекреационное направление. Заезд будет длиться два дня (суббота/воскресенье) с размещением участников на ночевку на ближайшей базе отдыха.

Заезды будут включать в себя конно-пеший поход по «Маршруту здоровья» в поселке Моховая падь, индивидуальные занятия по развивающей верховой езде (для здоровых членов семьи) или иппотерапии (для детей с ОВЗ), греблю на байдарке – каноэ.

Кроме этого, запланированы групповые игры по методике Семейной Мягкой Школы, групповой психологический тренинг с использованием методов арт-терапии и йога.

Проект «Поход за здоровьем» стал одним из лучших в направлении «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». На его реализацию амурчане выиграли почти полмиллиона рублей грантовой поддержки. Общая стоимость проекта более 700 тысяч рублей.

Клуб конного туризма «КонТур» ежегодно выигрывает гранты различных уровней на реализацию своих проектов. В прошлом году общественники воплотили в жизнь проект под названием «Человек и лошадь – путь к здоровью», победив в конкурсе социально значимых проектов областного министерства здравоохранения. Сначала бесплатные конные экскурсии в посёлке Моховая Падь проходили с учениками 6-7 классов. Во время второго этапа верховой ездой занимались многодетные, малообеспеченные семьи.

Годом ранее коневоды при поддержке амурского минздрава реализовали другой социальный проект - «Я/Мы любим ЗОЖ и лошадей». В ходе него многодетные и малообеспеченные семьи пообщались с психологом, разобрали основы здорового образа жизни, посетили арт-терапию и отправлялись в конно-пеший поход.

Еще один проект «КонТура» в 2020 году - «Поход за здоровьем». В рамках каждого двухдневного заезда для семей проводились различные мероприятия: пешие походы по пересечённой местности, занятия по методике Семейной Мягкой Школы, творческие мастер-классы, развивающие занятия верхом на лошадях и т.д.

Напомним, Фонд президентских грантов во втором конкурсе 2022 года поддержал шесть проектов амурских общественников. Социально ориентированные некоммерческие организации Амурской области в рамках второго конкурса Президентских грантов получат почти 4,5 миллионов рублей грантовой поддержки.

Проекты-победители амурчан направлены на работу с детьми-инвалидами и ребятами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, поддержку талантливой молодёжи, развитие туризма и пропаганду здорового образа жизни.

В первом конкурсе Фонда Президентских грантов 2022 года поддержку получили четыре амурских проекта. Они направлены на охрану окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, а также поддержку в области науки, образования и просвещения.