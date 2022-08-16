Благодаря «Единой субсидии» в Амурской области строятся и реконструируются важные социальные объекты

В Варваровке и Райчихинске завершается ремонт пришкольных стадионов. Готовность спортивной зоны в Октябрьском районе уже превышает 60%, в Райчихинске - 85%. Напомним, работы ведутся благодаря программе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Согласно заключенным контрактам, все работы на объектах подрядчики должны завершить осенью текущего года.

Всего Планом социального развития центров экономического роста Амурской области в период с 2018 по 2023 год запланировано обновление и строительство 50 объектов на сумму 9,6 миллиардов рублей, где 8,9 миллиардов - средства федерального бюджета.

С 2018 по 2021 год благодаря поддержке Минвостокразвития в области было построено и реконструировано 25 социально-значимых объектов. Так, в Свободном была сдана женская консультация, ФОК, реконструированы Дом культуры железнодорожников, очистные сооружения, котельная, а также порядка 30 километров сетей инженерной инфраструктуры.

Кроме этого, на 11 комфортабельных автобусов пополнился автобусный парк столицы Приамурья. Всего на модернизацию социальной инфраструктуры и обновление общественного транспорта в городах Дальнего Востока в рамках «единой субсидии» Минвостокразвития планируется выделить 275,8 млн в 2022 году.

- Благодаря поддержке Минвостокразвития в регионе строятся и обновляются важные социальные объекты. Сейчас в Амурской области в рамках «Единой субсидии» реализуются восемь мероприятий с общим объемом финансирования - 971 миллион рублей. В текущем году, в том числе, планируем завершить ремонт двух пришкольных стадионов, благоустроить не менее 96 дворов в рамках проекта «1000 дворов» в девяти муниципальных образованиях, расселить из аварийного жилья 106 семей, а также начать строительство ЗАГСа в городе Свободном, - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.