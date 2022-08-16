Житель Амурской области умер от вирусного энцефалита после укуса клеща

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Амурчан, решивших провести на природе последние летние недели, предупреждают: в области все еще активны клещи. Областное управление Роспотребнадзора зафиксировало не только пострадавших, но и одного погибшего после встречи с членистоногими.

Во время отдыха не стоит забывать об опасности, которая скрывается под нашими ногами – в траве. За прошедшую неделю в Приамурье зарегистрировали 15 пострадавших от укусов клещей. Из них шестеро – дети.

Но страшен не сам укус, а заболевания, которые клещ может передать человеку. Так после укуса клеща от вирусного энцефалита скончался житель Приамурья. Погибший не был привит. В лаборатории за неделю выявили два клеща, положительных на возбудителя клещевого риккетсиоза. Членистоногих доставили из объектов окружающей среды

Для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита в медицинских организациях области в наличии имеется 3409 доз противоклещевого иммуноглобулина. Всего привито против клещевого вирусного энцефалита с нарастающим итогом 45333 человек, в том числе детей – 18476. Также в Амурской области запланировано проведение обработок местности от клещей. На 32 неделе общий объем акарицидных обработок составил 420,8 га, это в том числе территорий летних оздоровительных учреждений - 279,6 га.

- Уважаемые амурчане и гости области! В сезон активности клещей Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает строго соблюдать меры неспецифической профилактики клещевых инфекций. В случае укуса клеща не рекомендуется снимать его самостоятельно. Нужно обратиться за медицинской помощью в ближайший травматологический пункт, - предупреждают специалисты Роспотребнадзора.