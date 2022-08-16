Амурчанина будут судить за то, что он катал 3-летнего племянника на раме велосипеда

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Прокуратур Белогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Органами расследования установлено, что 28-летний амурчанин посадил своего трехлетнего племянника на необорудованную специальным местом для перевозки детей раму велосипеда.

Во время движения нога малыша попала в переднее колесо, в результате мужчина по неосторожности причинил ребенку тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Белогорский городской суд. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишением свободы на срок до двух лет.