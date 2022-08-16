В Прогрессе мужчина умер во время спиливания деревьев

Фото: прокуратура Амурской области

В Прогрессе 39-летний мужчина погиб при спиливании веток. Делом заинтересовалась прокуратура Райчихинска.

По информации надзорного органа, трагедия произошла сегодня, 16 августа. Рабочий муниципального учреждения «Благоустройство пгт Прогресс» занимался спиливанием веток, нависающих над проводами. Во время работ он дотронулся до электрического кабеля и получил разряд током. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина погиб на месте.

Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, проверяет исполнение закона об охране труда и производственном травматизме.

Следственный комитет также организовал проверку.