В Благовещенске почти на неделю вводят режим повышенной готовности

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Сегодня, 17 августа, в Благовещенске введут режим повышенной готовности. Это связано с надвигающимся циклоном.

По информации Амурского гидрометцентра, режим повышенной готовности в Благовещенске введут с 18.00 17 августа до 8.00 23 августа. В этот период ожидаются ливни, сильные дожди, грозы, порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.

О возникновении чрезвычайных ситуаций следует сообщать старшему оперативному дежурному ЕДДС по телефону 20-21-12.

Дожди пройдут 17 августа над западными районами, 18 августа – над восточными. В Сковородинском, Магдагачинском, Зейском и Селемджинском районах ожидаются сильные осадки, вероятен новый подъем воды в реках, и пока неизвестно, насколько сильный.

После спокойной пятницы в субботу, 20 августа, погода снова испортится. Очередной циклон задержится в Приамурье до понедельника и принесет дожди различной интенсивности.

С 18 августа вместе с дождями придет легкое похолодание, температуры упадут на пять-шесть градусов. А со следующей недели ждтепло достигнет только +22 градусов.

Август уже принес Амурской области неприятные сюрпризы – обильные дожди закончились разрушительным паводком. По прогнозам синоптиков, осадки могут вновь обострить гидрологическую обстановку.

Как сообщили сотрудники амурского Гидрометцентра, количество осадков за первую половину августа сравнимо с месячной нормой. Больше всего дождей выпало в Тынде, они превысили норму в Зее, Магдагачинском районе, Шимановске. Нормальное количество осадков пролилось только над Белогорском.

На сегодняшний день гидрологическая обстановка стабилизируется, на большей части региона уровень воды падает. Гребень паводка уже миновал Благовещенск. Тяжелее всего паводок прошел на Правом Уркане. Максимальный уровень воды составил 810 см, превысив исторический максимум на 32 см.