Амурчанин, припарковавший машину на набережной Амура, извинился на видео

Фото: соцсети

Вчера, 16 августа, в социальных сетях Благовещенска распространили фото с иномаркой, припаркованной на тротуаре набережной Амура.

По информации местных пабликов, автохам припарковался недалеко от ротонды. Потом в социальных сетях появились видео с неадекватным водителем, который кричит и ругает матом неизвестных «москвичей», которые «ему не нужны». После этого мужчину задержала прибывшая на место полиция – он сбежал от них к нижнему уровню набережной и раздевался у кромки воды.

Закованный в наручники благовещенец продолжал ругаться из-за цен на папиросы, бензин и рассказывал про бурение его собственного газа.

Позже про «недоводителя» высказался Олег Имамеев. Оказалось, неадекватный мужчина до этого опасно гонял по улицам города.

- Очередной автохам. Другие слова, чтобы назвать этого недоводителя, есть, но они непечатные. Пьяный товарищ вчера устроил гонки на улицах города с пересечением двойной сплошной, опасными обгонами и завершил свой «славный» путь на пешеходной части набережной в районе половины десятого вечера. Проследили его маршрут по камерам наружного видеонаблюдения. Просто счастье, что никто не попал ему под колеса. Все его «выкрутасы» зафиксированы. Все материалы передали в ГИБДД для принятия мер к нарушителю, – отметил мэр.

Автомобиль с набережной забрали на эвакуаторе. В администрации поблагодарили всех, кто присылал фото и видео, помог придать резонанс такому вопиющему хамству по отношению к Благовещенску и горожанам.

Сегодня, 17 августа, стало известно, что за мелкое хулиганство правонарушитель проведет в изоляторе временного содержания трое суток. Помимо этого, мужчину привлекут к ответственности по целому ряду статей КоАП РФ.

Водителя с признаками наркотического опьянения полицейские задержали на нижнем ярусе. Житель Белогорского муниципального округа, 1990 года рождения, вел себя неадекватно, матерился.

По данному факту в отношении гражданина полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Сегодня Благовещенским городским судом амурчанин подвергнут административному аресту.

Кроме того, он на видео принес свои извинения. Он признался, что вел себя неадекватно из-за употребления наркотиков и не смог ответить на вопрос, почему в таком состоянии сел за руль.

- Очень сожалею. Понимаю, какие могли быть последствия. Хорошо, что обошлось без происшествий. Я осознаю свою вину, и то, что на набережную заехал, накричал на всех, - говорит на видео нарушитель.

Помимо этого в отношении правонарушителя составили административные протоколы за управление автомобилем без номеров и движение по тротуарам. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Анализируются записи камер видеонаблюдения, зафиксировавшие нарушения ПДД. Решения по ним будут вынесены позднее.

В случае подтверждения факта наркотического опьянения, мужчину ждет и административная ответственность за немедицинское употребление наркотических веществ.

Также сотрудниками полиции установлено, что помимо автовладельца, 15 августа автомобилем в пьяном виде управлял его знакомый - 20-летний житель Ивановского округа. За совершение этого правонарушения молодой человек подвергнут административному аресту сроком 10 суток. На него возложена обязанность по оплате стоимости перемещения и хранения на специализированной стоянке задержанного транспортного средства.

В течение текущего года полицейские задержали 372 водителя, управлявших автомобилем без номеров. На правонарушителей наложено 299 административных штрафов на сумму 1 495 000 рублей. Остальные материалы находятся на рассмотрении.

В Приамурье задержано 3 036 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Административному аресту подвергнуто 506 правонарушителей, 1030 лишены права управления с назначением административных штрафов. Остальные материалы находятся на рассмотрении.