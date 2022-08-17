Новое оборудование и инвентарь получат все отделения спортивной школы олимпийского резерва

Оборудование и инвентарь для всех отделений СШОР на сумму почти 5 миллионов рублей закупили в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Список на поставку спортивного оборудования был согласован Минспортом России. В него вошли шесть десятков наименований. Для единоборцев приобрели борцовский ковер, покрытие для татами, а также, в зависимости от вида спорта, закупили борцовские манекены, лапы, макивары, боксерские мешки, тренажер для акцентированного удара и прочее. Также в список попали волейбольные сетки, мячи для разных спортивных игр, различные утяжелители и оборудование для легкой атлетики. К началу нового тренировочного сезона весь инвентарь распределят по спортивным залам.

- Средства на совершенствование материально-технической базы школа олимпийского резерва получает второй год подряд. За это время смогли обновить очень многое. Кроме того, к концу года школа получит новое здание – современный физкультурный комплекс на набережной Зеи, который нам помог возвести «Газпром». Он будет полностью оснащен всем необходимым для занятий легкой атлетикой, волейболом и вольной борьбой. Уверен, это поспособствует тому, чтобы к спорту приобщились еще больше людей, - отметил исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту области Андрей Кондратьев.

Помимо средств для СШОР, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» также предусмотрена адресная субсидия для учреждений спортподготовки. В этом году ее получили 8 спортивных школ региона, которые работают по федеральным стандартам спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта. Так, школа олимпийского резерва и областная спортшкола большую часть субсидии потратили на участие спортсменов в сборах. Кроме того, в АОСШ закупили экипировку для членов сборной команды по легкой атлетике. На учебно-тренировочные сборы в Находку и Владивосток съездили спортивные школы Белогорска. В Тынде часть субсидии направят на организацию проезда на соревнования. А в Свободном и Мазановском районе закупили инвентарь и оборудование.