В Благовещенске в районе кольца на Театральной появится пешеходный переход

Фото: администрация Благовещенска

В амурской столице появится еще один пешеходный переход. Его оборудуют в районе кольца на улице Театральной по просьбе жителей дома № 224. По поручению Олега Имамеева это выполнят уже в следующем году. Этот и другие вопросы горожан обсудили на выездной встрече с мэром.

Вопрос отсутствия пешеходного перехода для жителей всего района – один из самых актуальных. Его проработали с точки зрения обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Объект включат в план ремонтно-строительной кампании следующего года. Жители попросили также обустроить тротуар от торгового центра «Зея» до дома № 224. Мэр пообещал по возможности провести работы в ближайшие два года.

Волновали горожан и другие вопросы. Например, старшая дома Людмила Конфедератова попросила помочь разобраться в ситуации с вывозом мусора. Управляющая компания и регоператор не могут найти компромисс, из-за чего контейнеры переполняются. Также она попросила посодействовать в скосе травы на примыкающей к дому территории. Зеленый островок не имеет официального статуса сквера, поэтому не стоит в графиках работ. Поручения руководители профильных структур получили на месте.

- Вы проводите очень большую работу по содержанию общедомового имущества. Отрадно, что жители не остаются в стороне от жизни дома. И такое неравнодушное хозяйское отношение очевидно: и сам дом, и двор ухожены. Ваши вопросы обязательно проработаем. Окажем необходимое содействие, – подытожил встречу Олег Имамеев.общ