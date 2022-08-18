Больше 60 амурских врачей и учителей получили «Дальневосточную ипотеку» по новым условиям

С июля 2022 года улучшить жилищные условия по «Дальневосточной ипотеке» могут педагоги и медработники со стажем не менее пяти лет в государственной муниципальной образовательной и медицинской организации ДФО. При этом ограничений по возрасту и семейному положению для данных категорий населения нет.

- Расширение условий самой популярной у населения льготной ипотечной программы в регионе не могло остаться без внимания. Так, за первый месяц с момента действия новых условий кредитные учреждения уже выдали свыше 60 ипотек для работников сфер здравоохранения и образования Амурской области. Все больше банков сейчас подключается к этой программе. Поэтому уверены в том, что приобрести жилье на более выгодных условиях с каждым месяцем сможет больше представителей таких социально-значимых профессий, как врачи и учителя, - прокомментировала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

В целом, по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, свои жилищные условия благодаря новооведениям в программе «Дальневосточной ипотеки» улучшили 203 педагога и 173 медработника в регионах ДФО. Им выдано 1,8 млрд руб. Средняя сумма - 4,84 млн руб.

Отметим, что это не первое значительное улучшение условий «Дальневосточной ипотеки». Так, осенью прошлого года льготную ипотеку по ставке 2% и ниже распространили на вторичное жилье в моногородах ДФО. В Приамурье данный статус имеют Свободный, Тында, Райчихинск и Прогресс.