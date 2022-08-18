Благовещенцы заметили пропажу местных овощей из магазинов

Фото: ОБЕРЕМЧЕНКО Николай

Читатели рассказали «Комсомолке», что с прилавков магазинов исчезли амурские тепличные овощи. Привозные есть, а своих – нет.

- По нескольким супермаркетам прошлись, лежат приморские огурцы и помидоры, китайские, а наших нигде нет. Что случилось?

Тепличные овощи не найти ни в магазинах крупной сети, ни в маленьких специализированных точках. Многие горожане сразу запаниковали – проблемы с производством? Прекращение поставок?

Ответ оказался прост: каждый год во второй половине лета амурские специалисты завершают производство овощей первого оборота. Во время перерыва теплицы проходят санитарную обработку и техническую профилактику. Возобновляется работа лишь в сентябре.

- На прошлой неделе овощеводы приступили к высаживанию новой рассады томата в тепличных блоках. На этом технологическом этапе перед агрономами стоит важная задача – внимательно контролировать процесс и выполнение всех мероприятий по высадке и защите растений. Дан старт новому сезону, и совсем скоро в тепличных отделениях начнет созревать первый урожай свежих и вкусных томатов, огурцов и салата! – поделились сотрудники комбината.общ