На летние ремонты образовательных учреждений выделено около 1,5 миллиарда рублей

Во время работы в Благовещенском районе глава Амурской области Василий Орлов проинспектировал, как школа села Грибское подготовилась к новому учебному году. Губернатор осмотрел пришкольную территорию, кабинеты, столовую и спортивный зал.

Директор школы Ольга Сиволапова сообщила, что школа полностью готова к новому учебному году. В этом году здесь благоустроили двор, поставили новое ограждение. Сейчас на территории школы строится беседка, которую будут использовать для внеклассных занятий.

Осмотрев школьную столовую, глава области напомнил, что региональный минобр сейчас разрабатывает программу по преобразованию школьных столовых в кафе:

- Нужно разработать типовые решения, которые лягут в основу при ремонтах школьных столовых. Также в региональной программе нужно расставить приоритеты в зависимости от потребностей районов. Школьные кафе должны появиться во всех муниципалитетах.

По данным областного минобразования, в Амурской области к новому учебному году принято 100% образовательных организаций, которые были предъявлены к приемке.

- В целом амурские школы готовы к новому учебному году. Общий объем средств, выделенный летние ремонты образовательных учреждений, составил около 1,5 миллиарда рублей. Это беспрецедентная цифра. На эти средства в 76 зданиях учебных заведений проведен капитальный ремонт, более чем в 60 зданиях заменили окна, на благоустройство пришкольных территорий в 28 городах и районах направлено 56 миллионов рублей.

В текущем году традиционно были предусмотрены средства на мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций. Всего на обеспечение безопасности в детских садах, школах и организациях дополнительного образования региона выделено 105 миллионов рублей.

Отремонтированы помещения и в рамках реализации национального проекта «Образование». В 29 школах области проведены ремонты под новые центры «Точки роста», в четырех колледжах подготовлены площадки под 12 современных мастерских, в восьми сельских школах модернизированы спортивные залы.