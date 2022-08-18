В Благовещенске в конце недели начнут асфальтировать улицу Мухина

Специалисты АО «Асфальт» приступили к работам по оборудованию кабельных каналов на участке улицы Мухина между Зейской и Горького. К концу этой недели подрядчик приступит к благоустройству магистрали и начнет готовить участок для дальнейшего асфальтирования в два слоя.

- На участке от Зейской до Горького ведутся работы по защите кабеля. Этот тот проблемный участок, который затруднял ремонт. В ближайшие дни начнем работы по установке бордюров и укладке основания, – отметили в АО «Асфальт».

Как сообщают в дорожно-строительной компании, специалисты и дорожные рабочие уже положили нижний выравнивающий слой асфальтобетона на ремонтируемом участке в районе перекрестка Мухина – Пролетарская. Одеть в асфальт дорожникам предстоит участок протяженностью свыше двух тысяч метров.

Ремонт улицы Мухина ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ее приводят в порядок в 2 этапа. В прошлом году здесь обновили инженерную инфраструктуру – 600 метров теплосетей, 1 300 метров бытовой канализации, 1 600 метров водопровода. В этом году на магистрали проводится ремонт коллектора, кабельной канализации, асфальтирование, обустройство освещения и благоустройство.

Завершить все работы, согласно контракту, подрядная организация должна до 30 ноября.

В областном центре в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году планируется отремонтировать пять протяженных участков магистральных улиц Благовещенска: Мухина, Игнатьевское шоссе, Горького и двух участков по улице Ленина.