В Белогорском районе заканчивают установку спортплощадки ГТО

В Белогорском районе завершается установка спортивной площадки. Оборудованное пространство для занятий спортом появится возле одной из школ села Пригородного. Площадку возводят в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Площадка располагается вблизи местной школы. На ней уже появились турники и брусья, а также тренажёры для развития различных групп мышц, подготовки и прохождения тестирования комплекса ГТО. Сейчас специалисты завершают установку оборудования и укладку безопасного прорезиненного покрытия. Открыть новый спортивный объект планируют в преддверии Дня знаний – 30 августа.

- В этом году мы уже ввели в эксплуатацию две малые спортивные площадки ГТО в Тамбовке и Архаре. Они открылись буквально неделю назад и на них уже занимаются люди. Также в рамках проекта «Спорт – норма жизни» в Возжаевке 12 августа открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа при школе № 2. Там сразу же провели соревнования, - рассказал исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту Амурской области Андрей Кондратьев.

Всего с начала действия проекта «Спорт – норма жизни» в Приамурье открыто 17 малых площадок ГТО и 3 ФОКОТа. Кроме того, в ближайшем будущем планируется старт строительства крупного объекта в Благовещенском муниципальном округе – физкультурно-оздоровительного центра, в котором будет базироваться Региональный центр спортивной подготовки. Там расположится универсальный спортивный зал с трибунами на 700 человек, малый спортивный и тренажёрный залы, зона восстановления, медицинский кабинет и административные помещения. Стоимость проекта превышает 600 миллионов рублей, больше половины из которых область получит в рамках проекта «Спорт – норма жизни».