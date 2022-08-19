Преференции получили плательщики налога на прибыль и имущество организаций, предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения, а также владельцы транспортных средств. Точный объем предоставленных льгот озвучили в Правительстве региона.

- Налоговые льготы остаются одними из наиболее востребованных мер поддержки населения. Их масштаб нагляднее всего подтверждают цифры. Порядка 2,5 миллиардов рублей налоговых льгот предоставлено амурчанам в 2021 году, это в 2,2 раза превышает объем предыдущего периода. Растет и количество получателей поддержки – 35,5 тысяч в прошлом году против 29,2 тысяч за 2020 год. Правительство на регулярной основе оценивает эффективность направлений налоговой политики, вводя новые виды льгот исходя из актуальной ситуации в регионе. Продолжаем эту работу, понимая её значимость. Снижение налоговой нагрузки в первую очередь улучшает финансовое положение граждан, а у предпринимателей появляется дополнительные возможности к развитию своего дела, - подчеркнул губернатор региона Василий Орлов.

Как отметили в министерстве экономического развития и внешних связей области, больше 70% от общего объем льгот в Амурской области предоставлено организациям по налогу на прибыль и имущество. На 600 млн. рублей меньше в 2021 году заплатили предприниматели на патенте и «упрощенке», что также в два раза превысило показатели предыдущего периода. Преференции получили 1,5 тысячи амурских компаний. При этом, льготы на большинство видов предпринимательской деятельности распространили по инициативе самого бизнес-сообщества.

Однако наибольшее количество получателей льгот пришлось на плательщиков транспортного налога. Таких в регионе насчитали почти 34 тысячи.

- Ставки по транспортному налогу в Амурской области не увеличивались восемь лет подряд. Более того, в 2019 году для легковых авто мощностью до 100 л.с. налог был снижен с 15 до 11 рублей за единицу измерения, а для транспорта мощностью от 100 до 150 л.с. – с 21 до 15 рублей. Мера тогда затронула порядка 80% автопарка области. При этом, практически ежегодно увеличивается число категорий населения, которых полностью освободили от уплаты транспортного налога в зависимости от мощности авто. На сегодняшний день к ним относятся владельцы электрокаров, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны ВОВ и боевых действий и т.д., - прокомментировала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

По итогам проведенной оценки, налоговые льготы, предоставленные в 2021 году, признаны эффективными. Результаты анализа будут учтены при формировании основных направлений налоговой политики на период следующих трех лет.