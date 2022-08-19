У бассейна «Надежда» появился благоустроенный двор с экомебелью

На территории детско-юношеской спортивной школы №1 города Благовещенска бассейна «Надежда» установили экоскамейки и цветники из вторсырья. Кроме этого, здесь обустроили стоянки для велосипедов и самокатов.

Детско-юношеская спортивная школа №1 города Благовещенска в этом году стала участником проекта «Чистая Россия».

- Мы занимаемся раздельным сбором мусора и сдаём пластик на переработку, поэтому решили установить на территории бассейна экомебель из переработанного пластика, - прокомментировала директор детско-юношеской спортивной школы №1 города Благовещенска Нелли Болдырева.

Напомним, ежегодно бассейн «Надежда» встречает около 1,5 тысячи ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Среди них как новые воспитанники, так и те, кто уже не первый год занимается плаванием.

В школе реализуется три образовательные программы по трём направлениям: спортивное плавание; водное поло; адаптивное плавание. Детско-юношеская спортивная школа №1 и ее коллектив являются победителями городских, региональных и всероссийских конкурсов и грантов. Детско-юношеская спортивная школа № 1 в 2019 году вошла в перечень 100 лучших учреждений дополнительного образования спортивной направленности России.