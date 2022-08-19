В минобре рассказали, как будут преподавать китайский язык в школах Благовещенска

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Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева рассказала, как в школах будут преподавать китайский язык. Этот вопрос уже несколько месяцев волнует горожан.

Оказалось, учить язык будут по желанию и во внеурочное время. Получается, в школах создадут бесплатные дополнительные занятия. Исключения составят только те учреждения, где этот предмет уже входит в программу как второй или основной иностранный язык.

- Китайский язык будут преподавать в первую очередь ученикам 9 – 11-х классов, исключительно по желанию. Если язык входит в школьную программу, как в школе № 14, то им такие дополнительные занятия не нужны. Они будут для тех учеников, кто начинает изучать язык с нуля. После начала учебного года изучим потребность в занятиях, сколько будет желающих. Если много, скорее всего будут сформированы разновозрастные классы. Сначала внедряем этот проект как пилот, – отметила министр образования.

Упор сделают на разговорный язык, а не на глубокое изучение. Финансировать проект будут из областного бюджета – в этом году предусмотрено 1,3 миллиона рублей, в следующем – больше четырех. Планируется создать 13 классов-комплектов и 11 смешанных групп. В качестве учителей привлекут студентов и преподавателей БГПУ и Амурского областного института развития образования.