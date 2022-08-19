В Приамурье в поджоге дома подозревают 14-летнего подростка

Фото: МЧС Амурской области

В Приамурье в поджоге подозревают подростка. Квартира сгорела в мае в одном из сел Ивановского района. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

По информации областной полиции, многоквартирный дом, в котором находится квартира, принадлежит администрации села Березовка. Жилье сильно пострадало от огня. Прибывшие на место эксперты заключили, что кто-то специально поджег помещение.

Полицейские смогли найти подозреваемого – местного жителя 14 лет.

По предварительной версии, подросток 7 мая проник в пустую квартиру. Внутри он нашел бутылку неизвестной жидкости с резким запахом. Вылил на пол и поджег зажигалкой, которую принес с собой. Жидкость быстро воспламенилась, огонь разошелся по квартире. Подросток испугался и сбежал.

Теперь против него возбудили уголовное дело по статье 167 – умышленное уничтожение имущества. За это грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы и даже лишение свободы.