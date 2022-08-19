В школах Благовещенска наградой для отличников решили сделать поднятие флага

Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир

В школах Благовещенска в 2022 учебном году появится нововведение - еженедельное поднятие флага под гимн России. В региональном минобре рассказали, как это будет проходить.

Министр образования Светлана Яковлева назвала это «возрождением хорошей традиции».

- Мы ставим во главу угла воспитание гордости: гордости за наш флаг, гордости за нашу страну, гордости за то, что ты живешь в этой стране. И воспитание таких чувств, безусловно, начинается со школы. Честь поднимать флаг будет предоставляться лучшим обучающимся, – отметила она на прошедшем прямом эфире.

Каждая неделя теперь будет начинаться с прослушивания гимна и поднятия флага. Поднимать его будут дети, получающие хорошие оценки. Так школьников решили мотивировать учиться.

Также в школах введут внеклассные занятия «Разговор о важном» в формате уроков-бесед. Определены 36 тем, среди которых история страны, праздников, жизни в российских реалиях. Строить такие занятия буду с учетом возраста школьников.

А с младших классов ведут занятия исторического просвещения - занятий для того, чтобы избежать «исторической недостоверности».