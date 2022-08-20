Мотоциклист пострадал в ночной аварии в Благовещенске, его доставили в больницу

На месте работала скорая. Фото: autoroad.blg

Поздним вечером 19 августа в Благовещенске произошла серьёзная авария. В ДТП столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, водитель последнего пострадал и оказался в больнице.

Подробности рассказали в отделе ГИБДД по городу Благовещенску. По информации ведомства, авария произошла в районе 21:04 – именно в это время раздался звонок в дежурной части.

- В районе дома на Театральной, 145 произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Toyota FunCargo и мотоцикла Yamaha. В результате пострадал мотоциклист 1992 года рождения. Его с травмами доставили в Амурскую областную клиническую больницу.

Обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняют сотрудники полиции.