Названы сроки открытия перекрёстка улиц Мухина – Горького в Благовещенске

Глава Приамурья Василий Орлов проверил ход работ

Губернатор Амурской области Василий Орлов проверил, как идёт ремонт улиц в Благовещенске. В числе прочих глава региона побывал на перекрёстке улиц Мухина и Горького. Названы сроки открытия участка.

Перекрёсток станет доступен для транспорта 1 сентября. К этой же дате рабочие закончат ремонт на перекрёстке улиц Ленина – Кузнечная. Сейчас там укладывают верхний слой асфальта и плитку на тротуарах.

На перекрёстке улиц Игнатьевское шоссе – Студенческая работы закончены на 70%. По информации пресс-службы амурского министерства транспорта, участок обещают сдать до конца сентября.

Времени остаётся совсем немного. Подрядчикам нужно все силы бросить на объекты и ускорить работы. До конца дорожного сезона все они должны быть завершены. Участки дорог, прилегающие к учебным заведениям, должны быть закончены к 1 сентября, – сказал Василий Орлов.