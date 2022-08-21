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Общество21 августа 2022 4:47

Названы сроки открытия перекрёстка улиц Мухина – Горького в Благовещенске

Глава Приамурья Василий Орлов проверил, как идут работы
Юлия ЯНУШЕВСКАЯ
Глава Приамурья Василий Орлов проверил ход работ

Глава Приамурья Василий Орлов проверил ход работ

Губернатор Амурской области Василий Орлов проверил, как идёт ремонт улиц в Благовещенске. В числе прочих глава региона побывал на перекрёстке улиц Мухина и Горького. Названы сроки открытия участка.

Перекрёсток станет доступен для транспорта 1 сентября. К этой же дате рабочие закончат ремонт на перекрёстке улиц Ленина – Кузнечная. Сейчас там укладывают верхний слой асфальта и плитку на тротуарах.

На перекрёстке улиц Игнатьевское шоссе – Студенческая работы закончены на 70%. По информации пресс-службы амурского министерства транспорта, участок обещают сдать до конца сентября.

Времени остаётся совсем немного. Подрядчикам нужно все силы бросить на объекты и ускорить работы. До конца дорожного сезона все они должны быть завершены. Участки дорог, прилегающие к учебным заведениям, должны быть закончены к 1 сентября, – сказал Василий Орлов.