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Происшествия22 августа 2022 0:48

В Благовещенске в аварии пострадал 16-летний подросток

В ГИБДД говорят, что количество ДТП с детьми сильно возросло
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив

Фото: архив

Очередное ДТП произошло в Благовещенске накануне. В нём пострадали мужчина и подросток.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», авария случилась вчера, 21 августа, в районе дома № 13/1 по улице Нагорная. Столкнулись два автомобиля - Toyota Vitz и Honda Airweve.

Без пострадавших не обошлось. В Госавтоинспекции сообщают, что травмы получили двое: водитель Toyota Vitz 1994 года рождения и 16-лений подросток – пассажир Honda Airweve.

Специалисты отмечают, что количество аварий с детьми в Благовещенске значительно выросло. С начала года произошло 21 такая авария – это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Только в одном случае несовершеннолетний не был пристегнут штатным ремнём безопасности, в остальных дети перевозились без нарушения требований. В каждой аварии они получали травмы от силы столкновения транспортных средств, - отмечают в ГИБДД.