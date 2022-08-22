Мэрия Райчихинска выплатила компенсацию пенсионерке, которую покусала бродячая собака

Фото: архив КП

В Райчихинске после проверки прокуратуры мэрия выплатила компенсацию морального вреда пенсионерке, которую покусала агрессивная дворовая собака. «Комсомольская правда-Благовещенск» писала об этом в июле.

По словам местных жителей, агрессивная собака поселилась на помойке между домов по улице Комсомольской. Сначала она напала на ребенка, искусанную девочку увезли в больницу.

- Когда дочь зашла домой, я от увиденного дар речи потеряла: рана была рваная и торчал кусок мяса с руки, – вспомнила наша читательница.

Уже в травматологии они встретились с пожилой соседкой – та же самая собака покусала пенсионерку всего пару часов спустя после нападения на ребенка.

После нашей публикации делом заинтересовалась прокуратура. Собаку отловили, а в пользу 73-летней пострадавшей женщины взыскали компенсацию. Оказалось, пенсионерка еще и инвалид второй группы. После укуса в ногу ей пришлось проходить лечение.

- По результатам проверки прокурор Райчихинска обратился в суд о взыскании с администрации города морального вреда, причинённого женщине из-за укуса безнадзорного животного. В судебном заседании администрация Райчихинска и Управление ветеринарии Амурской области не согласились с требованиями прокурора города, просили отказать суд в удовлетворении иска, – рассказали в надзорном органе.

Суд встал на сторону прокуратуры, в итоге женщина получила выплаты за причиненный моральный вред.