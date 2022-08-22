Амурский священник предлагает не отправлять за решетку девушек, разрисовавших стены монастыря пентаграммами

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Две жительницы села Среднебелого могут отправиться в тюрьму на три года за «пентаграммы» на стенах женского монастыря. Благовещенский священник Святослав Шевченко вступился за подозреваемых.

1 января 2022 года девушки разрисовали ограду женского монастыря подобием сатанинских символов. Оказалось, что к делу причастны 15-летняя школьница и ее 29-летняя двоюродная сестра. Против них возбудили уголовное дело о вандализме по мотивам религиозной ненависти. За это амурчанкам может грозить лишение свободы до трех лет.

Один из представителей церкви, священник Святослав Шевченко, в социальных сетях высказался против такого сурового наказания.

- Две амурчанки расписали стены граффити, стилизованными под сатанинские. Почему стилизованные? Потому что я уверен, что та мазня, которую они сделали, - это глупость, а не сатанизм. Это я вам как дипломированный эксперт в области православной теологии говорю. Но две родственницы из-за этой глупости подпали под действие не просто 214 статьи, вандализм, а ее более строгого варианта. А это лишение свободы до трёх лет. Все мы знаем, что современная пенитенциарная система редко способствует исправлению, а чаще ломает судьбу человека.

Святослав предложил всем проявить милость по этому делу и заменить реальный срок на обязательные работы. Более того, они могут пройти в этом самом монастыре для его же благоустройства.

- Тем более, что в России есть прецеденты, когда Церковь в содружестве с УФСИН предоставляла свои площадки для реализации исправительных мероприятий. Монахиням помощь не помешает.