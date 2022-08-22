Больше 100 школьников из малообеспеченных семей Свободненского района получили школьные принадлежности

В рамках Всероссийской акции «Добровольцы-детям» в июле специалистами отделений по работе с семьёй и детьми Свободненского КЦСОН «Лада» был дан старт благотворительному мероприятию «Помоги собраться в школу».

В рамках акции специалисты комплексного центра осуществляли профилактические выезды, где вели контроль готовности детей к школе в семьях, находящихся в социально опасном положении, ведь основная задача акции - это оказание помощи детям - школьникам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и прежде всего, детям из многодетных и малообеспеченных семей.

В течение месяца специалисты отделений центра «Лада» принимали благотворительную помощь. На безвозмездной основе были переданы: школьная форма, верхняя одежда и обувь, канцелярские товары, школьные портфели и многое другое.

Второй год в акции участвует коллектив компании «Газпром переработка Благовещенск». Был собран 31 комплект канцелярских наборов, на личные деньги сотрудников компании закуплены наборы для школьников 2-8 классов.

К акции присоединились и работники Свободненского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»: сотрудники компании подготовили 10 комплектов канцелярских принадлежностей для детей 8-14 лет, посещающих отделение дневного пребывания детей.

В результате проведенной акции была оказана помощь 155 детям.

- Искренне благодарим за отзывчивость и оказанную помощь в сборе школьных принадлежностей, одежды и обуви для детей из социально незащищенных семей сотрудников компании «Газпром переработка Благовещенск» и Свободненского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», жителей нашего города, не оставшихся равнодушными к проблемам людей, не имеющим возможности подготовить своих детей к школе, - выражают благодарность всем гражданам, принявшим участие в акции, специалисты комплексного центра «Лада».