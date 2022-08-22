Благовещенец сломал ногу во время развлекательного квеста

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Развлекательный квест «Прятки в лабиринте» закончился для одного из участников переломом ноги. В помещении забыли положить страховочные маты.

По информации следственного комитета Амурской области, одна из местных компаний оборудовала игровой лабиринт для проведения квеста. Одно из заданий – надстроенные над поверхностью деревянные переходы с перепадами возвышенности, множество небольших комнат. Проходить лабиринт участники должны были в темноте.

- На одном из участков также имелась зона с резким перепадом высоты глубиной около 1 метра, в котором обычно находились страховочные маты для безопасности участников. Однако в период с 7 по 9 марта 2022 года это ударопоглощающее покрытие было временно убрано для замены, но предоставление развлекательных услуг продолжалось, – отметили следователи.

8 марта компания благовещенцев проходила лабиринт. 28-летний мужчина в темноте не справился с заданием и упал с возвышения. В результате он сломал ступню, получив вред средней тяжести.

Против директора компании возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающее требованием безопасности. По версии следствия, необходимо было принять дополнительные меры страховки и пристально контролировать соблюдение правил. Ведь квест проходили как взрослые, так и дети.

На предварительном следствии обвиняемая признала свою вину. Дело передали в суд.