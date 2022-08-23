Прокуратура заинтересовалась «скорой», которая добирается до амурского села 2,5 часа

Фото: архив КП

Жительница села Ядрино Архаринского района пожаловалась, что скорая помощь приезжает к пациентам на вызов в течение 2 - 2,5 часов. Вопрос взяла на контроль прокуратура Амурской области.

О проблеме стало известно после того, как на прием обратилась жительница села.

- Наше село удалено от районного центра на 100 километров. Машина скорой помощи едет 2 - 2,5 часа, что может повлечь угрозу для жизни. Прошу помочь решить эту проблему, - рассказала местная жительница.

Александр Бучман обратился к и. о. главы района и потребовал подключиться к решению вопроса. Районному прокурору поручили добиться надлежащей работы скорой помощи.

Помимо этого, жители села жаловались на нарушения при вывозе бытовых отходов, ремонте автомобильных дорог, благоустройстве села.