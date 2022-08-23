Больше 100 амурских пенсионеров получили медицинскую помощь на дому благодаря «Мобильным бригадам»

С начала этого года на дом 115 пенсионерам «Мобильные бригады» доставили медицинских работников из больниц и поликлиник для оказания медицинской помощи. Основное направление работы служб - доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Амурской области для прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Так, за этот год они доставили 2656 пожилых амурчан в медицинские учреждения области.

2266 сельским жителям Приамурья в возрасте 65+ с начала года службы доставили лекарства, медицинские изделия, продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме этого, 439 пожилых амурчан при помощи служб добрались до пунктов вакцинации и обратно.

Службами «Мобильная бригада» также проводится информационная кампания среди населения о возможности обращения на «горячую линию» по вопросам социального обслуживания, в том числе по доставке лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости по номеру телефона Единого координационного центра – 8 800 2014242.

В функции службы «Мобильная бригада» не входит доставка граждан к объектам розничной торговли, общественного питания, досуга, физической культуры и иным социально значимым объектам, подобно услуге «Социальное такси».

Для справки: службы «Мобильная бригада» заработали в Амурской области в 2011 году, тогда было 13 бригад. С 2019 года они осуществляют свою деятельность в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», цель которого формирование условий для повышения уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, а также увеличение продолжительности жизни. В этом же 2019 году было приобретено 13 единиц автотранспорта.

Автомобили оснащены электроподъемником с пультом управления для подъёма инвалидной коляски с пассажиром и обустроенным местом для перевозки инвалидов-колясочников, чтобы, при необходимости, можно было доставлять пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями в специализированные медицинские учреждения.

В автомобиле имеется восемь пассажирских мест, оборудованных специальными ремнями безопасности. В салонах предусмотрены кнопки экстренной связи с водителем, кондиционер. Автомобили оборудованы устройством «Тахограф» и системой мониторинга «ГЛОНАСС».