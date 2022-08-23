В Приамурье ожидаются минусовые температуры

Фото: ЛЕНЦ Мария

В Амурской области заканчивается лето. Поэтому жары днем уже ждать не стоит, а ночью температура и вовсе может опуститься ниже нуля. Об этом амурчан предупреждают синоптики.

На этой неделе днем при отсутствии плотной облачности солнце может прогреть воздух, а ночью начинается выхолаживание. На севере температура в темное время суток опустится до +4…+9, на юге +8…+12. В отдельных местах ночью всего +2 градуса С.

В первой половине недели область окажется в тыловой части циклона, который принесет холодные воздушные массы. К среде к границам уже выйдет циклон. Днем в Тындинском, Сковородинском районах ожидаются дожди. Ветер немного ослабеет. Температура ночью на севере +4…+9, а по крайнему северу всего около нуля. Днем по области +20…+25, в Тындинском и Селемджинском районе только +15.

Четверг будет прохладным и ветреным. Дожди различной интенсивности пройдут по всей области, местами возможны грозы. Ночью температура воздуха около +10, днём воздух прогреется только до +13…+19.

В пятницу и субботу нас ждет неустойчивая и дождливая погода. Стороной осадки обойдут только Тындинский, Сковородинский, Магдагачинский районы и запад Зейского района. Температура ночью +7…+12, в Тындинским и Сковородинском в темное время суток могут быть минусовые температуры - от 0 до -2. Днём около +13…+19 и только по северо-западным районам до +25.

В воскресенье и первые дни следующей недели преимущественно без осадков. Немного потеплеет – с 29 по 31 августа ожидается от +24 до +27 градусов. Но это только передышка – очередной юго-западный циклон планирует серьёзно испортить погоду 1 сентября.