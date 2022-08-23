Инспектора ПДН из Благовещенска осудили в халатности, женщина не признала вину

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В Благовещенске вынесли приговор инспектору по делам несовершеннолетних. В суде решили, что она не исполняла свои обязанности и не помогла детям, которых били родители.

По информации областной прокуратуры, инспектор не поставила на профилактический учет одну из благовещенских семей. Там родители не работали, жили на социальные выплаты. Деньги, предназначенные детям, уходили на алкоголь. К тому же в семье издевались над малышами – отца осудили за издевательства над несовершеннолетним и неисполнение родительских обязанностей, мать понесла наказание по второй статье.

Детей мучили с ноября 2016 года и по февраль 2021, пока не изъяли из семьи.

- Несмотря на то, что родители малолетних детей систематически злоупотребляли спиртными напитками и наркотическими веществами, не исполняли обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей, жестоко обращались с ними, с указанной семьей не была организована необходимая индивидуально-профилактическая работа. В результате халатного и недобросовестного отношения к службе были существенно нарушены права и законные интересы малолетних детей, которым систематически причинялись физические и психические страдания, - уточняют в следственном комитете.

Предполагается, что речь идет о резонансом видео, которое разошлось по социальным сетям в феврале прошлого года. На кадрах маленькая девочка признается, что отец бьет ее за плохо помытую посуду и не разрешает есть два дня. После этого делу проверку начала прокуратура.

В суде инспектор ПДН вину не признала. Ее посчитали виновной и присудили исправительные работы на девять месяцев. Приговор пока не вступил в силу, у инспектора есть время на апелляцию.