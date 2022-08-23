Благовещенский бассейн «Надежда» преобразился в эко-территорию

Завершено благоустройство территории вокруг детско-юношеской спортивной школы №1 (бассейн «Надежда»). Это стало возможным в рамках всероссийской акции «Чистая Россия».

Полностью поменяли концепцию зоны отдыха, преобразив школьный двор в эко-территорию. Такое направление было выбрано не случайно, ведь коллектив спортшколы уделяет экологическому воспитанию серьезное внимание. Напомним, еще в начале года собственными силами возле здания бассейна установили урны для раздельного сбора мусора. Сейчас их дополнили новыми скамьями с элементами из переработанного пластика. Так дети наглядно видят, как собранное ими вторсырье обретает вторую жизнь. Переработанный пластик используется и в оформлении вертикальных цветников, в которые планируют пересадить моноголетники. Для любителей эко-транспорта – велосипедов и самокатов – сделали удобную парковку.

Не забыли и про имеющиеся на территории скамьи. Их отреставрировали и покрасили. А вместо старой неудобной дорожки уложили современное противоскользящее полотно. - Основная задача – показать воспитанникам школы, зачем нужна сортировка мусора. Как в перспективе раздельный сбор может стать хорошей привычкой для каждого. Развить ответственное потребление, рациональное отношение к природным ресурсам, – отметила директор школы Нелли Болдырева.