В жесткой аварии под Шимановском погибли пять человек, в том числе два ребенка

Фото: МВД Амурской области

В Амурской области произошла страшная авария, унесшая жизнь пятерых человек. Двое из них – дети.

ДТП произошло вчера, 28 августа, около 21.00. Машины столкнулись на дороге в Шимановском районе. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, в ДТП пострадали оба транспортных средства - Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso.

В результате столкновения от полученных травм погибли пять человек, двое из них – дети. На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Сейчас специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщает прокуратура Амурской области, Mitsubishi Fuso под управлением водителя 1981 года рождения ехал из Тындинского района в сторону Благовещенска. Навстречу двигался Toyota Funcargo с шестью пассажирами – в нем находилась семья из четырех человек и двое их знакомых.

Предварительно, один из автомобилей выехал на встречную полосу движения.