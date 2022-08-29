Виновник аварии под Шимановском находился в наркотическом опьянении

Фото: следственный комитет Амурской области

В Амурской области завели уголовное дело против 41-летнего водителя, виновного в аварии под Шимановском.

Как сообщили в региональном следственном комитете, мужчина подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

По данным следствия, вечером 28 августа водитель Mitsubishi Fuso ехал по федеральной трассе «Чита-Хабаровск» в направлении Хабаровска. Во время движения по территории Шимановского района на участке 1324 километра он выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Toyota Funcargo. В легковушке находились шесть человек.

В итоге водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров, включая двоих детей 6-ти и 11 лет, погибли на месте. Еще один пассажир существенно не пострадал.

Специалисты провели медицинское исследование, в крови водителя грузовика нашли наркотическое вещество. Мужчину задержали. Он находится под стражей.

Дальнейшее расследование дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел областного следственного управления. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Ход расследования находится на контроле руководства следственного комитета Амурской области.

За это ДТП водитель грузовика может лишиться свободы до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.