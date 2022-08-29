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Происшествия29 августа 2022 6:01

Пьяный амурчанин не узнал своего зятя и убил его

Теперь мужчина предстанет перед судом
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Свободном мужчину будут судить за убийство зятя. Следственный комитет закончил расследовать уголовное дело. его фигурантом стал 68-летний житель города.

В ведомстве рассказали, что преступление произошло днем 3 января в квартире дома по улице Комарова в Свободном. Обвиняемый вместе со своим 34-летним зятем выпивал алкоголь.

- В какой-то момент подследственный перестал узнавать своего родственника и спровоцировал конфликт, в ходе которого нанес ему несколько ударов ножом в жизненно важные части тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления, - рассказали в СК.

На предварительном следствии мужчина полностью признал свою вину. Раньше его уже судили за убийство. Во время расследования он находился под стражей.

Следователи собрали достаточно доказательств, дело передано в суд.