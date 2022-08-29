Авария в Ивановском районе унесла жизни двух пенсионеров

Фото: УМВД по Амурской области

Еще одна смертельная авария произошла в Ивановском районе Приамурья. По информации регионального МВД, в ней погибли два пенсионера.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 29 августа, около 14:00 в Ивановском районе. Участником аварии стал автомобиль Лада, сообщают в пресс-службе региональной полиции.

Происшествие унесло две жизни – на месте погибли два пассажира 1944 и 1924 годов рождения. Их травмы оказались смертельными. Водитель 1948 года рождения выжил, но сильно пострадал. Его госпитализировали в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Полицейским предстоит установить все обстоятельства произошедшей аварии.

ОБНОВЛЕНО 29.08.2022 в 17.10

Прокуратура Ивановского района контролирует установление обстоятельств ДТП. Выяснилось, что автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП двое женщин – пассажиров погибли. Водитель госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Предварительно установлена личность водителя - член Союза российских писателей и Союза художников России, скульптор, художник, поэт, прозаик Николай Карнабеда.

Прокуратура района выясняет обстоятельства происшествия, на контроле находятся результаты процессуальной проверки по факту ДТП.