Амурчанка пожаловалась, что охрана автовокзала избила ее мужа

Фото: архив КП

Жителя Приамурья избили охранники автовокзала. Такая информация появилась в социальных сетях. Историю рассказала жена пострадавшего.

Женщина пишет, что все произошло в пятницу, 26 августа. Ее супруг был «слегка выпившим, но не пьян». Мужчина планировал доехать из Благовещенска в Тамбовку, приобрёл билет на 17.40.

- При посадке охрана автовокзала сняла его с автобуса и избила. Били по голове, применяли электрошокер, забрали деньги. После мужа повезли на освидетельствование, которое не показало превышения допустимой нормы алкогольного опьянения. С больницы мужа отправили домой пешком. Путь от больницы до дома примерно 25 километров. Домой он пришёл только в субботу утром, - рассказала женщина.

Как вел себя мужчина на автовокзале - неизвестно. Но семья уже написала заявление в полицию. Там комментарий пока не предоставили.

В региональном минтрансе пояснили, что если заявление в полицию написано, то в ходе проверки будут просмотрены записи камер видеонаблюдения. Также специалисты проведут другие мероприятия.

В пресс-службе УМВД по Амурской области рассказали подробности драки на автовокзале. Полицейские рассказали, что в пятницу, 26 августа, около 19.00 в полицию от сотрудников ЧОПа поступило сообщение, что на территории автовокзала Благовещенска в состоянии алкогольного опьянения находится мужчина, который нарушает общественный порядок. При этом в соцсетях сообщалось, что всё случилось около 17.40 – именно на это время амурчанин купил билет на автобус.

- На место происшествия прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции. Мужчину доставили в медицинское учреждение, где в ходе освидетельствования подтвердилось состояние опьянения гражданина. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». После составления протокола гражданин был отпущен, - сообщили в полиции.

Уже спустя несколько часов в отдел полиции «Благовещенский» обратилась жена этого мужчины. Она сообщила, что муж домой не вернулся, а его мобильный отключен. Позже амурчанин всё-таки вернулся домой.

- По поводу нанесения телесных повреждений, хищения денежных средств и других совершенных в отношении него противоправных действий, гражданин в полицию не обращался. По информации, опубликованной в социальных сетях и СМИ, о том, что мужчина был избит работниками службы охраны и у него похищены денежные средства, МО МВД России «Благовещенский» проводится проверка, - уточнили в ведомстве.