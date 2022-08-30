Благовещенец воткнул сыну нож в грудь, потому что тот долго играл в компьютер

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Воткнуть сыну нож в грудь из-за долгой игры на компьютере. Это не сценарий фильма ужасов, а реальная история, произошедшая в Благовещенске. В ней пострадал 17-летний подросток.

О прошедшем рассказали в социальных сетях. Там сообщили, что сначала недовольный отец взял швейцарский нож и приставил его к горлу подростка. Юноша в ответ ударил его по лицу, и разозленный мужчина всадил нож в грудь сына и убежал. Чуть позже его задержали.

Ситуацию прокомментировали в следственном комитете по Амурской области. Там рассказали, что все это произошло в амурской столице в субботу, 27 августа.

- Мужчина задержан и помещен под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Расследованием занимается следственный отдел по городу Благовещенску, - прокомментировали в ведомстве.