В АмГУ заявили, что приказ о заселении студентов согласно оценкам утратил силу

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«Комсомольская правда-Благовещенск» получила ответ на запрос от Амурского государственного университета. Там рассказали о новом приказе, согласно которому в общежитие студентов будут заселять в зависимости от оценок и поведения.

Напомним, документом были введены новые правила заселения студентов в общежитие. Приоритет отдавался отличникам и хорошистам. В последнюю очередь, «при наличии свободных мест», заезжали троечники.

В вузе напомнили, что жилые помещения в студгородке предназначены для временного проживания на период обучения иногородних студентов, аспирантов, магистрантов и докторантов, обучающихся очно, а также на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации аспирантов и докторантов, получающих образование заочно. Также жить там могут абитуриенты во время вступительных испытаний.

- Закрепление комнат в общежитии производится в соответствии с приказом, где учитывается потребность факультета в количестве койко-мест, необходимых на учебный год. По закону вуз имеет право заселять студентов на свободные площади без привязки к какому-либо конкретному адресу общежития, что и было произведено в соответствующие нормам сроки, - отметили в учебном заведении.

Между тем факультет самостоятельно определяет принцип заселения студентов в общежитие в сроки, указанные в приказе, согласно поданным заявлениям. Также он должен сообщать своим студентам о месте и условиях заселения.

- Условие заселения студентов с оценками «5» и «4» в первую очередь, прописанное в дополнении к приказу, было рекомендательным. Приказ утратил силу в связи с выходом нового приказа, - заявили в вузе.

Также в учебном заведении сообщили, что на 20 августа все студенты, которым нужно общежитие, получили койко-места.

К слову, информация о новых условиях заселения появилась в соцсетях 21 августа, то есть спустя пять дней после того, как приказ утратил силу. В это время студентам не было известно о том, что приказ больше недействителен.