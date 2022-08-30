Для семьи, погибшей в ДТП под Шимановском, организовали сбор средств

Фото: следственный комитет Амурской области

В воскресенье, 28 августа, в Шимановском районе в страшной аварии погибла семья Кривоносовых, родители и двое детей, а также их друг. Знакомые семьи рассказали подробности происшествия и попросили о помощи.

Оказалось, компания ехала в Благовещенск, где семья строит дом.

- Изначально Юля с мужем и детьми жила в Магдагачах, потом переехали сюда, к ее родителям. Они уже пожилые, маме 69 лет, папе 68. Семья многодетная, четверо детей было. С помощью материнского капитала и ипотеки начали строить дом где-то в Благовещенске. Как раз туда и поехали, смотреть, как стройка идет. Двух друзей взяли в помощь. Возвращались назад и не доехали до дома 17 километров, – рассказала подруга семьи.

После столкновения с грузовиком на трассе выжил один из друзей погибших. Чудом он почти не пострадал.

В Шимановске у Кривоносовых осталась старшая дочь – ей 20 лет, она замужем и растит собственного ребенка. А также малыш Антон, которому год и четыре месяца.

- Брат Юлии живет в западной части России, работает в военной части. Приехать сможет только в начале сентября, помочь. Наверное, будет опеку оформлять на младшего. Но семья не особо состоятельная, жили очень скромно. Поэтому решили организовать сбор средств на похороны.

Средства можно переводить на карту отца Юлии по реквизитам:

карта 2202 2006 2904 0294

получатель – Чернов Алексей Михайлович.

Ранее сообщалось, что после аварии в отношении 41-летнего водителя грузовика возбудили уголовное дело. По данным следствия, он двигался по федеральной трассе в направлении Хабаровска. Медицинское исследование показало, что в крови мужчины есть наркотики.