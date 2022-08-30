Кот-студент Сажик из Благовещенска снялся в рекламе корма и получил студенческий билет

Фото: ДальГАУ

Кот Сажик, ставший известным своим званием почетного студента Дальневосточного аграрного университета, съездил в Москву на съемки в федеральной программе. Его хозяйка поделилась впечатлениями.

Кота Сажика позвали на съемку программы «Видели видео» (6+) на Первом канале. Там показывают авторов и персонажей популярных роликов из интернета.

- Запись программы прошла просто великолепно! Прекрасные люди, заботливый персонал. Сажик чувствовал себя как дома: спал, играл, в общем, балдел! Сложилось впечатление, что он там как будто постоянный гость! Во время съемок даже уснул рядом с ведущим, потому что атмосфера была очень дружеская и приятная, – поделилась впечатлениями хозяйка котика Дарья Гудим.

Коллегой по съемкам Сажика стал пес Буч – у него 20 тысяч подписчиков в социальных сетях. Кот Буча не боялся, но предпочитал сидеть на другом диванчике.

- Все животные были очень контактные. А Сажик вел себя как царь – обошел все рабочие места сотрудников, никого и ничего не боялся, – добавила Дарья.

В пресс-службе вуза упомянули, что карьера телезвезды у Сажика продвинулась вперед – он снялся т в рекламе корма для животных. А в качестве гонорара получил пакет вкусняшек.

Во время съемок ведущий специалист электроэнергетики и электротехники Дмитрий, один из авторов идеи повесить фотографию Сажика на доску почета, подарил коту главный документ любого студента – студенческий билет.