РКЦ в Благовещенске прекращает прием посетителей из-за коронавируса

Фото: Благ-РКЦ

В Благовещенском РКЦ с 30 августа по 9 сентября ввели меры защиты работников от коронавируса и закрыли офис для посетителей. Это связано с ухудшающейся эпидобстановкой в стране и носит профилактический характер.

- В зал обслуживания клиенты не допускаются. Ограничить личное посещение наших офисов мы решили в связи с ростом заболеваемости в городе Благовещенск», – объяснила генеральный директор ООО «Благ-РКЦ» Анна Цебулаева.

Амурские коммунальные системы просят клиентов отменить посещение офисов. Компания предлагает оплачивать услуги, используя онлайн-сервисы. Не выходя из дома, владельцы лицевых счетов могут передать показания и отследить их историю, заказать видеоконсультацию, отследить ход начислений и оплат по лицевому счету, отказаться от бумажной квитанции, а если нужно, то самостоятельно распечатать платежный документ и оплатить его без комиссии.

Вопросы можно задавать по электронной почте info@blag-rkc.ru круглосуточно. Телефоны call-центра: 8(4162) 52-44-44, с 8:30 до 18:30.