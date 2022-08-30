Благовещенцев предупреждают о грозах и шквалистом ветре

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По данным Амурского гидрометцентра, 30 и 31 августа местами в отдельных районах области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с грозами, шквалистое усиление ветра в порывах до 15 метров в секунду

По информации сотрудников Амурского гидрометцентра, в первой декаде августа температура была близка к климатической норме в южных и центральных районах. А вот на северо-западе было до полутора градусов холоднее, чем обычно Вторая декада месяца была холоднее нормы примерно на один градус, а в третьей декаде отклонения составили около трех градусов.

Август выдался очень дождливым. Осадки шли, в зависимости от районов, 20-25 дней из 31. Рекордсменом стала Тында – на 26 августа воды здесь выпало в 2,5 раза больше положенного. Отличились осадками Завитинск и Благовещенск.

Последнюю неделю дождей почти не было, благодаря чему гидрологическая обстановка на большинстве рек стабилизировалась. Уровень воды в основных реках приближается к норме.

В последнюю неделю августа ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные слабые дожди.

Сильные осадки выпадут в среду, 31 августа, над Селемджинским районом. Температура по области ночью +9…+14, днем около +20 градусов. На северо-востоке прохладнее - +7…+12 ночью и +16…+19 в полуденные часы, при прояснении до +22. На крайнем северо-западе – всего +3…+8 градусов ночью и +12…+17 градусов днем.

По информации администрации Благовещенска, 30 и 31 августа местами в отдельных районах области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с грозами, шквалистое усиление ветра в порывах до 15 метров в секунду.

- При усилении ветра рекомендуется по возможности ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, не оставлять детей без присмотра. Водителей призывают не парковаться у деревьев, быть предельно внимательными, снизить скоростной режим и соблюдать дистанцию. При возникновении чрезвычайных ситуаций благовещенцам необходимо обращаться по телефону единой диспетчерской службы города: 999-112, 202-112, - напомнили горожанам в мэрии.

1 сентября по северу области без осадков, а южным районам не избежать дождей. В Благовещенске День знаний начнется с сильных осадков. Температура ночью +5…+10, днем +16…+20 градусов.

В пятницу, субботу и большей части воскресенья погода восстановится, будет комфортное тепло без существенных осадков. Днем до +20…+23 градусов, на крайнем севере прохладнее, ртутный столбик не поднимется выше +18. А вот ночью понедельника к северо-западу области выйдет очередной глубокий циклон – стоит ожидать новую порцию грозы, дожди и ливни.