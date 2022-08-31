В Благовещенске соединили две части нового моста через Зею

Фото: правительство Амурской области

Сегодня, 31 августа, рабочие состыковали две части нового моста через Зею. О важном этапе строительства рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

- Сегодня строители состыковали новый Зейский мост. Это один из важнейших этапов строительства, – отметил глава региона.

Также Василий Орлов заверил, что подрядчик, отвечающий за мост, профессиональный и добросовестный. Сейчас работы идут по графику.

Важный для благовещенцев и всех амурчан объект губернатор пообещал держать на личном контроле. Глава региона сообщил, что два моста – старый и новый – будут действовать параллельно.

- Новый мост будет предназначен исключительно для легкового автотранспорта, так как он выходит на улицу Горького и трафик пойдет через центр города. Сейчас мы готовим инфраструктуру Благовещенска к запуску: идет реконструкция улицы Горького с заменой инженерных коммуникаций и освещения. Приводят в порядок фасады зданий. По старому мосту будут проезжать и грузовые и легковые автомобили.

На сегодня техническая готовность нового моста 70%. Строительство ведут в общей сложности 1500 специалистов, задействовано 150 единиц техники. Первое тестовое движение планируется в сентябре 2023 года.

На новом мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. По предварительным оценкам, реализация проекта позволит разгрузить существующую переправу на 40-60%, что позволит амурчанам с большим комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой. Пропускная способность – до 14 тысяч машин в сутки.

Общая протяженность нового мостового перехода 10 285 метров, из них мостовая часть 1933 метров, подъездные пути 8 352 метров. Основой нового перехода служат 26 опор.