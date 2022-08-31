Няня из Благовещенска, истязавшая ребенка, выслушает приговор суда

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В Благовещенске следователи нашли доказательства минимум трех случаев избиения ребенка няней. Женщину ждет суд.

Как мы писали ранее, с октября 2021 года 28-летняя благовещенка работала няней в местной семье. Ее родители нашли по объявлению в социальных сетях. Спустя несколько месяцев мама годовалого малыша стала замечать на его теле синяки и ссадины. На все няня находила оправдания – ребенок плохо ходит, периодически падает и ударяется.

Но внимательная мать обратила внимание и на то, что сын начал бояться няню. Тогда благовещенка установила в доме камеру видеонаблюдения.

12 мая камера зафиксировала первый случай применения насилия. Рассерженная мать тут же обратилась в полицию. На допросе няня все отрицала – мол, она действительно один раз подняла руку на ребенка, но систематически над ним не издевалась. Однако следователи нашли доказательства еще минимум трех фактов насилия над мальчиком.

Уголовное дело за истязание несовершеннолетнего передано в суд. Няне может грозить до семи лет лишения свободы.