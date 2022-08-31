Житель Белогорска забил до смерти знакомую из-за звонка

Фото: ЖДАНОВ Анатолий

В воскресенье, 28 августа, рядом с домом на улице Северной в Белогорске местная жительница нашла труп избитой 41-летней женщины. Она позвонила в скорую и полицию. Следственный отдел по Белогорску завел уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Специалисты 30 августа в гаражном массиве задержали подозреваемого – 40-летнего знакомого погибшей. Он пытался скрыться от следователей. На допросе он рассказал, что в ночь с 27 на 28 августа они вдвоем выпивали напитки в его квартире. В итоге между собутыльниками случилась ссора. Ее причиной стал звонок: с телефона женщины звонил некий мужчина, который оскорблял подозреваемого и грозился физическим насилием.

- Во время конфликта подозреваемый нанес женщине множественные телесные повреждения руками и ногами, а утром следующего дня вынес ее на улицу и там оставил. От полученных травм потерпевшая скончалась через непродолжительное время, - уточнили в СК.

Сейчас мужчина находится в ИВС, правоохранители решают, какую меру пресечения нужно избрать. Его показания проверили на месте происшествия. В квартире нашли замытые следы крови.

За такое преступление мужчина может лишиться свободы до 15 лет.