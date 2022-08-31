В Тынде будут судить мужчину, разославшего интимные фото бывшей друзьям

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Заместитель Тындинского городского прокурора утвердил обвинение по уголовному делу против 28-летнего жителя Тындинского района. Он обвиняется в незаконном сборе сведений о частной жизни, составляющих личную тайну, без согласия.

По версии следствия, в ноябре 2021 года молодой человек сфотографировал и снял на видео свою обнаженную девушку, а после расставания, чтобы отомстить, отправил фотографии знакомой.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья по Тындинскому окружному судебному участку.

Уголовным кодексом за указанное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до года, либо лишение свободы до двух лет.