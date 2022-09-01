В Белогорске обещают платить по 4 тысячи рублей за каждую пойманную бродячую собаку

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Жителям Белогорска предлагают заработать на ловле бродячих собак. За каждое пойманное и сданное в приют животное мэрия выплатит четыре тысячи рублей.

Администрация Белогорска рассказала, что предприятие «Автодорсфера» возобновило прием безнадзорных собак. Горожанам предлагают самостоятельно отловить собаку и привезти ее в приют – за это и заплатят деньги.

Ранее такой способ решения проблемы бездомных животных уже практиковался в Белогорске. Идею привлекать к отлову жителей озвучивал глава города Станислав Мелюков.

- Сегодня в вольерах находится 40 собак и 46 щенков, - рассказала руководитель «Автодорсферы» Ольга Алексеева. - Собаки находятся в вольерах с ежедневным кормлением и уборкой. На волю, в привычную среду обитания, в первый раз выпустили 75 чипированных особей, во второй раз 27. Сейчас прием безнадзорных собак возобновлен.

Для сбора средств собакам предприятие открыло специализированный счет, поступления с которого тратят на корм. Стикеры с QR-кодом для внесения средств распространяются в торговых объектах и местах массового пребывания горожан.