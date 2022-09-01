Строители в Сковородине испортили теплотрассу, которая обслуживала 20% населения

Фото: прокуратура Амурской области

В Сковородине кто-то на строительной технике повредил трубу теплоснабжения. Через этот участок обслуживались более 20% населения города.

О произошедшем рассказали в прокуратуре. Специалисты выяснили, что 31 августа строительная техника повредила трубу, изоляцию и опоры сети теплоснабжения.

Сейчас надзорный орган следит за устранением аварийной ситуации и восстановлением поврежденной трубы. Работы выполняются коммунальными организациями.

- Через поврежденный трубопровод обеспечивается теплоснабжение более 20% населения города Сковородино. Сотрудниками территориального отдела полиции проводится проверка по факту повреждения имущества, выясняются обстоятельства. Результаты проверки контролирует прокуратура района, – уточнили в пресс-службе ведомства.