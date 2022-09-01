В Благовещенске продолжается благоустройство дворов многоквартирных домов

В этом году в Благовещенске приводят в порядок 14 дворовых территорий. В обновленных дворах подрядчик устанавливает бордюры, укладывает новое покрытие, обустраивает тротуары.

Работы уже завершены во дворах следующим адресам: ул. Горького, 182, ул. Пионерская, 46, ул. Комсомольская, 42, ул. Свободная, 259, ул. 50 лет Октября, 202 и 202/2.

С начала реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2017 года в Благовещенске, помимо этих 14 территорий, комфортнее стали 116 дворов. Всего же в программе до 2024 года включительно 180 дворовых территорий.

Кроме дворов, национальный проект «Жилье и городская среда» позволит в этом году благоустроить в Благовещенске и общественную территорию. В Плодопитомнике делают зону отдыха возле озера.

Напомним, в этом году в Приамурье благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» преобразятся 11 общественных территорий. На благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы пройдут в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Шимановск, а также в ЗАТО Циолковский и поселке городского типа Прогресс.

Годом ранее по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

В 2020 году в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды потратили более 243 миллионов рублей, а в 2019 году - 276 миллионов рублей.