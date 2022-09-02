Прокуратуре через суд пришлось добиваться установки пешехода и тротуара около школы в Райчихинске

Фото: прокуратура Амурской области

Прокуратуре Амурской области пришлось через суд добиваться того, чтобы рядом со школой в Райчихинске появились пешеходный переход и тротуар. На проблему обратил внимание прокурор области Александр Бучман во время рабочей поездки в Райчихинск в апреле.

Тогда глава надзорного органа установил, что автомобильная дорога по направлению к школе № 22 не оборудована тротуаром и пешеходным переходом. Школьники ходили на занятия прямо по дороге или по обочине, которая во время таяния снега была в непригодном для движения пешеходов состоянии.

По поручению Александра Бучмана прокуратура Райчихинска вместе со специалистами организовала проверку. чтобы устранить нарушения, ведомству пришлось обратиться в суд с требованием обязать администрацию города обустроить пешеходный переход и тротуар по направлению к школе.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Сейчас судебное решение исполнено, 1 сентября ребята пошли в школу по новому тротуару.